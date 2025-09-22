Сили спеціальних операцій ЗСУ уразили російський зенітно-ракетний комплекс С-400 Тріумф в Калузькій області Росії.

Ураження ЗРК С-400 Тріумф

У ніч на 5 вересня група ССО Збройних сил України проводила спеціальну розвідку, під час якої було виявлено комплекс ЗРК С-400 Тріумф у Калузькій області.

Після отримання візуального підтвердження об’єкта оператори передали дані для завдання вогневого ураження.

Зараз дивляться

– У результаті успішних дій ударні дрони Сил спеціальних операцій уразили одну пускову установку та радіолокаційну станцію російського зенітно-ракетного комплексу С-400 Тріумф, – повідомили у ССО ЗСУ.

Характеристики ЗРК С-400 Тріумф

С-400 Тріумф – це зенітний ракетний комплекс великого і середнього радіуса дії, прийнятий росіянами на озброєння у 2007 році.

Створений для ураження засобів повітряно-космічного нападу. Кожна ЗРС забезпечує одночасний обстріл до 80 цілей (за наявності 8 ЗРК) із наведенням на них до 160 ракет.

Дальність виявлення цілі: 600 км.

Кількість одночасно супроводжуваних трас: до 300 цілей.

Кількість одночасно обстрілюваних цілей (повним складом ЗРК): 36.

Кількість одночасно наведених ракет (повним складом ЗРК): 72.

Максимальна висота ураження цілі: 30 км.

Максимальна швидкість цілі, що уражається: 4800 м/с.

Час розгортання ЗРС з маршу: 5-10 хв.

Час приведення засобів системи до бойової готовності з розгорнутого стану: 3 хв.

Швидкість переміщення бойових засобів по дорогах з твердим покриттям: до 60 км/год.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.