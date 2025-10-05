У вересні російські війська вдвічі наростили кількість ударів та застосованих засобів ураження по Чернігову та області. Переважну частину ворожих дронів Сили оборони збивають на прикордонній території та на підступах до міста.

Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

Росіяни вдвічі збільшили кількість атак по Чернігову та області

Він наголосив, що ліквідація дронів безпосередньо над населеними пунктами не проводиться, щоб уникнути ризиків для місцевого населення та запобігти додатковим руйнуванням.

Керівник МВА повідомив про гостру нестачу кадрів у підрозділах протиповітряної оборони. За його словами, найбільше потрібні оператори БПЛА.

Військові закликають жителів Чернігова віком від 18 до 60 років приєднуватися до сил ППО як у складі військових частин, так і у складі підрозділів.

– ППО – це складна система взаємодії різних складових Сил оборони: підрозділів Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Територіальної оборони, Сухопутних військ, Повітряних Сил. Всі ці підрозділи цього року отримали допомогу від громади Чернігова. В середньому кожний підрозділ отримав біля 15 млн грн, – зазначив він.

Брижинський додав, що робота протиповітряної оборони в області є результативною: вдається збивати десятки повітряних цілей.

Нагадаємо, у ніч проти 5 жовтня в Чернігові пролунали вибухи. Російські безпілотники вдарили по промисловому підприємству та енергетичному об’єкту, внаслідок чого виникла пожежа.

В одному з міських районів було запроваджено аварійні відключення електропостачання.

Близько 13:40 того ж дня у Чернігові знову зафіксували вибухи – цього разу дрони влучили у заправну станцію.

