Поздно вечером 10 октября энергетики восстановили электроснабжение на левом берегу Киева после ночной вражеской атаки.

Об этом сообщает ДТЭК.

Левый берег Киева со светом

— Киев: левый берег снова со светом после обстрелов. Продолжаем работать, пока не вернем свет в каждую семью. Спасибо за терпение, понимание и сильную поддержку, — говорится в сообщении.

Гендиректор Yasno Сергей Коваленко добавил, что на правом берегу еще продолжаются работы.

Сейчас смотрят

— Левый берег столицы заживляется. Правый еще немного осталось. Заживляют понемногу, — отметил он.

Последствия атаки РФ для Киева

В ночь на 8 октября Киев пережил одну из самых сложных по последствиям атак.

Зафиксировано попадание в жилые застройки и объекты критической инфраструктуры. Без электроснабжения и частично без воды оказался левый берег.

В результате ударов в Киеве пострадали 12 человек, восемь из них были госпитализированы.

По словам мэра Владимира Кличко, утром к работам по ликвидации последствий вражеских ударов были привлечены все службы.

По состоянию на 17 часов вечера энергетики вернули свет для более 423 тыс. потребителей.

Мэр прогнозирует, что вражеские атаки на столицу будут продолжаться.

Он призвал киевлян сделать запасы воды, подготовить аптечку, набор продуктов питания, зарядить устройства автономного питания и подготовить теплые вещи.

Кличко подчеркнул, что важно не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.