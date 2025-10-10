Пізно ввечері 10 жовтня енергетики відновили електропостачання на лівому березі Києва після нічної ворожої атаки.

Про це повідомляє ДТЕК.

Лівий берег Києва зі світлом

– Київ: лівий берег знову зі світлом після обстрілів. Продовжуємо працювати, поки не повернемо світло в кожну родину. Дякуємо за терпіння, розуміння та сильну підтримку, – сказано в повідомленні.

Гендиректор Yasno Сергій Коваленко додав, що на правому березі ще тривають роботи.

Зараз дивляться

– Лівий берег столиці заживлений. Правий ще трохи залишилось. Заживляють потроху, – зазначив він.

Наслідки атаки РФ для Києва

У ніч на 8 жовтня Київ пережив одну з найскладніших за наслідками атак.

Зафіксовано влучання у житлові забудови та об’єкти критичної інфраструктури. Без електропостачання та частково без води опинився лівий берег.

Унаслідок ударів у Києві постраждали 12 людей, восьмеро з них були госпіталізовані.

За словами мера Володимира Кличка, зранку до робіт із ліквідації наслідків ворожих ударів були залучені всі служби.

Станом на 17 годину вечора енергетики повернули світло понад 423 тис. споживачів.

Мер прогнозує, що ворожі атаки на столицю триватимуть.

Він закликав киян зробити запаси води, підготувати аптечку, набір продуктів харчування, зарядити пристрої автономного живлення та підготувати теплі речі.

Кличко наголосив, що важливо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.