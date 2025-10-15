На російського диктатора Володимира Путіна чекає доля ісламістського угруповання ХАМАС, лише у більших масштабах.

Таку думку висловив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Як примусити Путіна до миру

Коваленко зазначає, що ХАМАС також не хотів миру, але США та Ізраїль примусили його до цього, позбавивши інфраструктури для ведення війни, а також приструнивши Іран, який допомагав підтримувати війну.

– Росія також не хоче миру. Тому необхідно позбавити РФ економічного на військово-промислового потенціалу вести війну. Це комплекс заходів, і велика ефективність далекобійних ударів України вже підтвердила, що основна складова – це саме вони, – зазначив Коваленко.

Він додав, що потрібно розширювати спроможності і пришвидшувати цей процес.

За його словами, такі дії можливі завдяки американській зброї.

– Путін не хоче миру, його можна примусити, і його “спонсорів” так само, але економічно, – підкреслив він.

Окрім цього, зміцнення ППО України не дасть можливість Росії досягати результатів своїми ударами.

Нагадаємо, під час візиту до Ізраїлю цього тижня Дональд Трамп заявив, що війна в Газі офіційно завершилась.

Потім у єгипетському Шарм-ель-Шейху США, Катар, Туреччина та Єгипет підписали спільну декларацію, яка офіційно закріплює угоду між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС про припинення вогню в секторі Гази.

