Нинішнього голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака призначено на посаду керівника Одеської МВА.

Відповідні укази підписав президент Володимир Зеленський у середу, 15 жовтня.

Сергій Лисак очолив Одеську МВА

Указом №787/2025 президент звільнив Лисака з посади голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації.

В іншому указі №789/2025 Зеленський постановив утворити Одеську міську військову адміністрацію Одеського району Одеської області.

– Генеральному штабу ЗСУ, Одеській ОДА здійснити відповідно до закону України Про правовий режим воєнного стану заходи, пов’язані з утворенням військової адміністрації, зазначеної у статті 1 цього указу, – йдеться в указі.

У розпорядженні №119/2025-рп президент призначив Сергія Лисака начальником Одеської міської військової адміністрації.

Укази та розпорядження набирають чинності з дня їхнього опублікування.

Нагадаємо, 14 жовтня Володимир Зеленський повідомив, що підписав указ щодо осіб, у яких підтверджено наявність громадянства РФ.

Українське громадянство було припинене міському голові Одеси Геннадію Труханову, екснардепу Олегу Царьову та танцівнику балету Сергію Полуніну.

Раніше у вечірньому зверненні Володимир Зеленський анонсував створення Одеської міської військової адміністрації. Після цього ЗМІ назвали головним кандидатом на цю посаду Лисака.

Сергій Лисак: біографія

Сергій Лисак – український військовий і державний службовець, очільник Дніпропетровської ОВА з лютого 2023 року. За відкритими даними, він брав участь в АТО у 2014–2015 та 2017 роках.

Лисак працював начальником УСБУ в Житомирській області з травня 2020 до липня 2022 року, а з липня 2022 до лютого 2023 року очолював УСБУ у Дніпропетровській області.

26 березня 2022 року йому присвоїли звання бригадного генерала.

