В ходе ночной атаки беспилотников на оккупированный Крым 17 октября российская противовоздушная оборона, вероятно, сбила собственный военный самолет Су-30СМ.

Об этом сообщил спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук и подтвердили в Генеральном штабе ВСУ.

– Так отражали атаки украинцев, что в результате смогли сбить свой самолет они сегодня над Крымом. В Крыму сейчас собирают всю информацию, — рассказал Плетенчук в прямом эфире телеканала Апостроф.

Он уточнил, что в настоящее время идет сбор всех данных о происшествии, поэтому подробности сбивания Су-30 пока не разглашаются.

Позже в Генштабе сообщили, что средствами разведки ВМС ВС Украины получен радиоперехват о возгорании 2-х дигунов и катапультировании экипажа самолета российских захватчиков Су-30СМ, выполнявшего задачи в западно-северной части временно оккупированной АР Крым.

Вероятно, противник при отражении атаки БпЛА с применением средств ПВО сбил собственный многоцелевой истребитель, отметили в ведомстве.

Напомним, в ночь на 17 октября Россия сообщила о массированной атаке беспилотников на временно оккупированный Крым.

По информации оккупационной администрации, несколько электроподстанций были повреждены, что повлекло за собой перебои с электроснабжением в Джанкойском, Курманском и Евпаторийском районах.

Мониторинговый канал Крымский ветер также сообщил, что после ударов дронов в Гвардейском Симферопольского района вспыхнул пожар на нефтебазе и территории гарнизона у аэродрома.

Именно с этого военного объекта российские войска регулярно запускают дроны по территории Украины.

