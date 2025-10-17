Під час нічної атаки безпілотників на окупований Крим 17 жовтня російська протиповітряна оборона, ймовірно, збила власний військовий літак Су-30СМ.

Про це повідомив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук та підтвердили у Генеральному штабі.

– Так відбивали атаки українців, що в результаті змогли збити власний літак вони сьогодні над Кримом. У Криму зараз збирають всю інформацію, — розповів Плетенчук у прямому ефірі телеканалу Апостроф.

Він уточнив, що наразі триває збір усіх даних щодо події, тому подробиці збиття Су-30 поки не розголошуються.

Пізніше у Генштабі повідомили, що засобами розвідки ВМС ЗС України отримано радіоперехоплення про займання 2-х дигунів та катапультування екіпажу літака російських загарбників Су-30СМ, який виконував завдання у західно-північній частині тимчасово окупованої АР Крим.

Ймовірно, противник під час відбиття атаки БпЛА із застосуванням засобів ППО збив власний багатоцільовий винищувач, зазначили у відомстві.

Нагадаємо, у ніч на 17 жовтня Росія повідомила про масовану атаку безпілотників на тимчасово окупований Крим.

За інформацією окупаційної адміністрації, кілька електропідстанцій були пошкоджені, що спричинило перебої з електропостачанням у Джанкойському, Курманському та Євпаторійському районах.

Моніторинговий канал Кримський вітер також повідомив, що після ударів дронів у Гвардійському Сімферопольського району спалахнула пожежа на нафтобазі та на території гарнізону біля аеродрому.

Саме з цього військового об’єкта російські війська регулярно запускають дрони по території України.

