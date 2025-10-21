Інформація про нібито просування російських військ у напрямку Костянтинівки у Донецькій області не відповідає дійсності.

Про це повідомило Угруповання військ Схід на сторінці у Facebook.

Росіяни не просунулися у напрямку Костянтинівки

– Останнім часом у мережі інтернет почастішали повідомлення про ніби “швидке просування” ворога чи “захоплення” ним населених пунктів на Донеччині. Так, певні інтернет-медіа поширюють неправдиву інформацію про просування сил противника в напрямку Костянтинівки. Це – чергова спроба ворога видати бажане за дійсне та створити ілюзію “успіхів”, – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що Сили оборони України продовжують виконувати бойові завдання у цьому районі.

Громадян закликають зберігати спокій і довіряти лише офіційним джерелам інформації.

Нагадаємо, на початку жовтня українські прикордонники відбили штурм Костянтинівки в Донецькій області.

Російські війська намагалися прорвати оборону міста, використовуючи танки, бойові машини піхоти та десант.

Українські оператори дронів із підрозділу Фенікс своєчасно виявили небезпеку й знищили всі ворожі цілі, не дозволивши окупантам просунутися вперед.

Раніше Інститут вивчення війни (ISW) повідомляв, що Росія активно перекидає свої підрозділи до Донецької області, готуючись до осіннього наступу.

За даними аналітиків, росіяни прагнуть оточити та захопити частину регіону, зокрема Добропілля, Покровськ і Костянтинівку.

