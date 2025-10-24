52-летнему жителю Львова, подозреваемому в убийстве народного депутата Украины Андрея Парубия, продлили содержание под стражей.

Такое решение суд принял по ходатайству Львовской областной прокуратуры, отмечают в Офисе генпрокурора.

Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.

Подозреваемого в убийстве Парубия оставили под стражей

Согласно решению суда, подозреваемый останется под стражей без права внесения залога.

По данным следствия, ему инкриминируют сразу несколько тяжких преступлений — государственную измену (ч.2 ст.111 УК), посягательство на жизнь народного депутата ( ст.112 УК) и незаконное обращение с оружием (ч.1 ст.263 УК).

Напомним, 30 августа 2025 года во Львове застрелили бывшего спикера парламента Украины Андрея Парубия.

По данным правоохранителей, нападавший сделал несколько выстрелов в спину политику и скрылся с места происшествия.

В ходе спецоперации правоохранители задержали подозреваемого, который был одет как курьер службы доставки.

В Службе безопасности Украины отмечают, что подозреваемый действовал по заказу российских спецслужб.

Однако сам злоумышленник ссылается на личные мотивы, заявив, что убийство Андрея Парубия — «это его личная месть украинской власти».

