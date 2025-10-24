Подозреваемому в убийстве Андрея Парубия продлили содержание под стражей
52-летнему жителю Львова, подозреваемому в убийстве народного депутата Украины Андрея Парубия, продлили содержание под стражей.
Такое решение суд принял по ходатайству Львовской областной прокуратуры, отмечают в Офисе генпрокурора.
Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.
Согласно решению суда, подозреваемый останется под стражей без права внесения залога.
По данным следствия, ему инкриминируют сразу несколько тяжких преступлений — государственную измену (ч.2 ст.111 УК), посягательство на жизнь народного депутата ( ст.112 УК) и незаконное обращение с оружием (ч.1 ст.263 УК).
Напомним, 30 августа 2025 года во Львове застрелили бывшего спикера парламента Украины Андрея Парубия.
По данным правоохранителей, нападавший сделал несколько выстрелов в спину политику и скрылся с места происшествия.
В ходе спецоперации правоохранители задержали подозреваемого, который был одет как курьер службы доставки.
В Службе безопасности Украины отмечают, что подозреваемый действовал по заказу российских спецслужб.
Однако сам злоумышленник ссылается на личные мотивы, заявив, что убийство Андрея Парубия — «это его личная месть украинской власти».