52-річному жителю Львова, підозрюваному у вбивстві народного депутата України Андрія Парубія, продовжили тримання під вартою.

Таке рішення суд ухвалив за клопотанням Львівської обласної прокуратури, зазначають в Офісі генпрокурора.

Про це повідомили в Генеральній прокуратурі.

Підозрюваного у вбивстві Парубія залишили під вартою

Згідно з рішенням суду, підозрюваний залишиться під вартою без права внесення застави.

За даними слідства, йому інкримінують одразу кілька тяжких злочинів — державну зраду (ч.2 ст.111 ККУ), посягання на життя народного депутата ( ст.112 ККУ) та незаконне поводження зі зброєю (ч.1 ст.263 ККУ).

Нагадаємо, 30 серпня 2025 року у Львові застрелили колишнього спікера парламенту України Андрія Парубія.

За даними правоохоронців, нападник зробив кілька пострілів в спину політику і зник із місця події.

Під час спецоперації правоохоронці затримали підозрюваного, який був одягнений як кур’єр служби доставки.

У Службі безпеки України зазначають, що підозрюваний діяв на замовлення російських спецслужб.

Однак сам зловмисник посилається на особисті мотиви, заявивши, що вбивство Андрія Парубія — “це його особиста помста українській владі”.

