Протягом пів року стане зрозуміло, як нові американські санкції вплинуть на економіку Росії.

Про це президент США Дональд Трамп повідомив під час виступу в Білому домі.

Трамп про санкції США проти РФ

Журналісти під час спілкування з Дональдом Трампом зауважили: президент РФ Володимир Путін вважає, що запроваджені напередодні санкції проти Роснефті та Лукойлу не мають ефекту.

Очільник Сполучених Штатів же переконаний, що для цього потрібен час.

– Я радий, що він так думає. Це добре. Я повідомлю вам про це через шість місяців. Подивимося, як усе складеться, – сказав Дональд Трамп.

Нагадаємо, що апередодні, 23 жовтня, стало відомо, що адміністрація США запровадила санкції проти найбільших енергетичних компаній Росії — державної Роснефті та приватного Лукойлу.

Обмеження торкнулися також понад 30 їхніх дочірніх підприємств.

Санкції покликані обмежити фінансування російської військової машини і є першими такого рівня за час президентства Трампа.

Міністр фінансів США Скотт Бессент пояснив, що обмеження застосовані через відмову Кремля припинити війну, а компанії несуть відповідальність за постачання ресурсів для війни.

— Путін відмовляється припинити війну, а компанії, проти яких запроваджено санкції, напряму фінансують агресію, — наголосив Бессент.

Експерти сходяться на думці, що ефект від санкцій буде поступовим і не проявиться одразу.

Зокрема, політолог Ігор Рейтерович зазначає, що обмеження можуть відчутно вплинути на російську економіку приблизно через три місяці.

Він додає, що санкції також посилюють позицію США перед переговорами з Китаєм щодо впливу на Росію.

Економіст Іван Ус наголошує, що одночасність американських санкцій із 19-м пакетом санкцій ЄС демонструє важливість міжнародної координації.

За його словами, США можуть обмежити використання долара країнами, які продовжують купувати російську нафту, що створить значні економічні труднощі.

