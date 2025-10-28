Президент Украины Владимир Зеленский объявил о масштабной программе развития украинской боевой авиации, которая предусматривает формирование флота из 250 новых самолетов.

Об этом глава государства сообщил на встрече с журналистами.

Зеленский анонсировал флот из 250 самолетов

По словам президента, Украина определила три основные платформы для развития авиационного парка.

Выбор сделан с учетом боевого опыта украинских пилотов, особенностей войны и возможностей противника.

Одним из ключевых вариантов стал шведский истребитель JAS 39 Gripen.

Его преимущества — простота обслуживания, короткий срок подготовки пилотов и возможность взлета даже с автомобильных трасс.

Также Грипен совместим с большинством видов вооружения, которые уже использует Украина.

Украина и Швеция договорились подписать соглашение, по которому наше государство получит 150 новых Грипенов.

Часть производства планируют локализовать на украинских предприятиях.

Зеленский назвал это исторической договоренностью, которая откроет путь к развитию собственной авиационной промышленности.

Параллельно Украина продолжает сотрудничество со странами-партнерами по американским F-16 и французским Rafale.

По словам президента, поставки более старых F-16 позволят нарастить боевые возможности до появления новых самолетов, тогда как Rafale остаются перспективным, но более дорогим вариантом с более длительными сроками производства.

— Это запрос на будущее нашей боевой авиации: флот из 250 новых самолетов, — подытожил Зеленский.

