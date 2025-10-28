Президент України Володимир Зеленський оголосив про масштабну програму розвитку української бойової авіації, яка передбачає формування флоту з 250 нових літаків.

Про це глава держави повідомив на зустрічі з журналістами.

За словами президента, Україна визначила три основні платформи для розвитку авіаційного парку.

Вибір зроблено з урахуванням бойового досвіду українських пілотів, особливостей війни та можливостей супротивника.

Одним із ключових варіантів став шведський винищувач JAS 39 Gripen.

Його переваги — простота обслуговування, короткий термін підготовки пілотів та можливість зльоту навіть із автомобільних трас.

Також Гріпен сумісний із більшістю видів озброєння, які вже використовує Україна.

Україна та Швеція домовилися підписати угоду, за якою наша держава отримає 150 нових Гріпенів.

Частину виробництва планують локалізувати на українських підприємствах.

Зеленський назвав це історичною домовленістю, що відкриє шлях до розвитку власної авіаційної промисловості.

Паралельно Україна продовжує співпрацю з країнами-партнерами щодо американських F-16 і французьких Rafale.

За словами президента, поставки старіших F-16 дозволять наростити бойові можливості до появи нових літаків, водночас Rafale залишаються перспективним, але дорожчим варіантом із довшими термінами виробництва.

— Це запит на майбутнє нашої бойової авіації: флот зі 250 нових літаків, — підсумував Зеленський.

