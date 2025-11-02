Украинские дроны Сил беспилотных систем (СБС) поразили пять подстанций на территории России. Общая мощность пораженных объектов составляет 5066 МВА.

Об этом сообщил командующий СБС Роберт Мадяр Бровди.

Украинские дроны атаковали 5 подстанций в РФ

Накануне Роберт Бровди намекнул, что Силы обороны Украины готовят блэкауты для россиян.

Сейчас смотрят

В течение ночи дронами СБС атакованы пять подстанций вплоть до Грязей (Липецкой области), совокупной мощностью 5066 МВА. Одна из подстанций поражена совместными усилиями с Силами специальных операций.

— Работают Птицы (дроны) 1 отдельного Центра Сил беспилотных систем (трансформированный 14 полк СБС). Хорошо поработали другие силы глубинного поражения по болотным наливайкам и другим стратегическим объектам, о чем распространяется в сети и обнародует после доразведки Генштаб ВСУ, — подчеркнул Мадяр.

В свою очередь, руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что ночью горела подстанция 110 кВ в Курской области, ТЭЦ в Орле, тяговая подстанция 220 кВ в Липецкой области, и не только.

1 ноября дроны атаковали электроподстанцию в оккупированном Алчевске, что в Луганской области. Горожане сообщали об исчезновении света в нескольких районах.

31 октября ночью прогремели взрывы во Владимирской области — там атаковали электроподстанцию.

16 октября дроны ударили по подстанции ЛЭП Балашовская в Волгоградской области — без света остались близлежащие населенные пункты.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 348-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.