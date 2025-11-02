Дроны СБС нанесли удар по пяти подстанциям оккупантов — Мадяр
- Общая мощность атакованных электроподстанций составляет 5066 МВА, сообщил Роберт Бровди.
- Накануне атак он пообещал россиянам блэкауты.
Украинские дроны Сил беспилотных систем (СБС) поразили пять подстанций на территории России. Общая мощность пораженных объектов составляет 5066 МВА.
Об этом сообщил командующий СБС Роберт Мадяр Бровди.
Украинские дроны атаковали 5 подстанций в РФ
Накануне Роберт Бровди намекнул, что Силы обороны Украины готовят блэкауты для россиян.
В течение ночи дронами СБС атакованы пять подстанций вплоть до Грязей (Липецкой области), совокупной мощностью 5066 МВА. Одна из подстанций поражена совместными усилиями с Силами специальных операций.
— Работают Птицы (дроны) 1 отдельного Центра Сил беспилотных систем (трансформированный 14 полк СБС). Хорошо поработали другие силы глубинного поражения по болотным наливайкам и другим стратегическим объектам, о чем распространяется в сети и обнародует после доразведки Генштаб ВСУ, — подчеркнул Мадяр.
В свою очередь, руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что ночью горела подстанция 110 кВ в Курской области, ТЭЦ в Орле, тяговая подстанция 220 кВ в Липецкой области, и не только.
1 ноября дроны атаковали электроподстанцию в оккупированном Алчевске, что в Луганской области. Горожане сообщали об исчезновении света в нескольких районах.
31 октября ночью прогремели взрывы во Владимирской области — там атаковали электроподстанцию.
16 октября дроны ударили по подстанции ЛЭП Балашовская в Волгоградской области — без света остались близлежащие населенные пункты.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 348-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.