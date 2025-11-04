В октябре российская армия существенно усилила воздушные удары по территории Украины, резко увеличив количество применений корректируемых авиабомб (КАБ).

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Сколько КАБов применила РФ в октябре 2025 года

По данным Минобороны, только за 31 день враг сбросил более 5 328 таких бомб — это самый большой показатель за весь 2025 год.

Сейчас смотрят

В целом, в течение десяти месяцев 2025 года Россия уже использовала примерно 40 тыс. КАБ — столько же, сколько за весь предыдущий год.

Украинские военные отмечают, что враг активно применяет эти авиабомбы для ударов по линии фронта и прифронтовым населенным пунктам, пытаясь компенсировать потери в сухопутных наступлениях.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что примерно 50% всех авиаударов КАБами приходится на Покровское направление — один из самых горячих участков фронта.

Несмотря на интенсивность атак, враг не добился успеха под Покровском, хотя именно там сосредоточено до 30% всех боевых действий последних недель.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 350-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.