В ночь на 5 ноября взрывы слышали в Николаеве, город подвергся атаке управляемых авиабомб.

В Генштабе заявили, что ни одно из подразделений Сил обороны не находится в окружении в Покровско-Мирноградской агломерации.

Премьер Венгрии Виктор Орбан предлагает Евросоюзу заключить стратегическое партнерство с Украиной без членства.

Подробнее об этих и других главных событиях ночи и утра 5 ноября – в подборке Фактов ICTV.

Взрывы в Николаеве

В Николаеве в течение ночи слышали взрывы, что подтвердил городской голова Александр Сенкевич в своем Telegram-канале.

В Воздушных силах ВСУ предупреждали об активности вражеской тактической авиации на южном направлении, а также об угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

Также сообщалось о пусках УАБ в направлении Николаева.

Какова ситуация в Покровске и Мирнограде

В Генштабе ВСУ опровергли информацию о возможном окружении украинских войск в Покровско-Мирноградской агломерации.

Спикер Генштаба Андрей Ковалев заявил, что ни одно из подразделений Сил обороны не находится в окружении или блокировании, а логистика, хоть и затруднена, остается обеспеченной.

По его словам, положение дел в Покровске остается сложным, но в настоящее время проводится комплексная операция по выявлению вражеских сил в городской застройке, их уничтожению и вытеснению российских оккупантов из города.

Новое заявление Орбана по Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна ничего не должна Украине за защиту во время войны, подчеркнув, что помогает только в рамках программ Евросоюза, хотя и “не по собственному желанию”.

Так он отреагировал на выступление президента Владимира Зеленского в Брюсселе, которое назвал “атакой на Венгрию”.

Орбан подчеркнул, что безопасность Будапешта гарантируют венгерские вооруженные силы и НАТО, “членом которого Украина, (к счастью), не является”.

Он заявил, что Будапешт не поддерживает и не поддержит вступление Украины в ЕС, считая, что это якобы “принесет войну в Европу”. В качестве альтернативы он предложил “стратегическое партнерство без членства”, подчеркнув, что Венгрия имеет на это “полное суверенное право”.

Отключение света 5 ноября

В среду, 5 ноября, в отдельных регионах Украины будут действовать плановые отключения электроэнергии.

По данным Укрэнерго, графики почасовых отключений будут действовать с 07:00 до 21:00 – ориентировочно от одной до двух очередей, а для промышленных потребителей будут действовать ограничения мощности с 07:00 до 22:00.

В компании пояснили, что эти меры необходимы из-за массированных ракетных и дронных атак России на энергетическую инфраструктуру. В Укрэнерго призвали граждан следить за обновлениями местных облэнерго, ведь объемы и продолжительность отключений могут меняться, и рационально пользоваться электроэнергией.

