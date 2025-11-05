В ніч на 5 листопада вибухи чули у Миколаєві, місто було під атакою керованих авіабомб.

У Генштабі заявили, що що жоден із підрозділів Сил оборони не перебуває в оточенні у Покровсько-Мирноградській агломерації.

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан пропонує Євросоюзу укласти стратегічне партнерство з Україною без членства.

Детальніше про ці та інші головні події ночі та ранку 5 листопада – у добірці Фактів ICTV.

Вибухи у Миколаєві

У Миколаєві упродовж ночі чули вибухи, що підтвердив міський голова Олександр Сєнкевич у своєму Telegram-каналі.

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про активність ворожої тактичної авіації на південному напрямку, а також про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Також повідомлялося про пуски КАБа у напрямку Миколаєва.

Яка ситуація у Покровську і Мирнограді

У Генштабі ЗСУ спростували інформацію про можливе оточення українських військ у Покровсько-Мирноградській агломерації.

Речник Генштабу Андрій Ковальов заявив, що жоден із підрозділів Сил оборони не перебуває в оточенні чи блокуванні, а логістика, хоч і ускладнена, залишається забезпеченою.

За його словами, стан справ у Покровську залишається складним, але наразі проводиться комплексна операція з виявлення ворожих сил у міській забудові, їх знищення та витіснення російських окупантів з міста.

Нова заява Орбана щодо України

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна нічого не винна Україні за захист під час війни, наголосивши, що допомагає лише в межах програм Євросоюзу, хоч і “не за власним бажанням”.

Так він відреагував на виступ президента Володимира Зеленського в Брюсселі, який назвав “атакою на Угорщину”.

Орбан підкреслив, що безпеку Будапешта гарантують угорські збройні сили та НАТО, “членом якого Україна, (на щастя), не є”.

Він заявив, що Будапешт не підтримує й не підтримає вступ України до ЄС, вважаючи, що це нібито “принесе війну в Європу”. Як альтернативу він запропонував “стратегічне партнерство без членства”, підкресливши, що Угорщина має на це “повне суверенне право”.

Відключення світла 5 листопада

У середу, 5 листопада, в окремих регіонах України діятимуть планові відключення електроенергії.

За даними Укренерго, графіки погодинних відключень триватимуть із 07:00 до 21:00 – орієнтовно від однієї до двох черг, а для промислових споживачів діятимуть обмеження потужності з 07:00 до 22:00.

У компанії пояснили, що ці заходи необхідні через масовані ракетні та дронові атаки Росії на енергетичну інфраструктуру. В Укренерго закликали громадян стежити за оновленнями місцевих обленерго, адже обсяги та тривалість відключень можуть змінюватися, та раціонально користуватися електроенергією.

