В октябре 2025 года российская армия понесла самые большие ежемесячные потери с начала полномасштабного вторжения — более 25 тысяч военных погибли благодаря использованию беспилотников.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга.

Потери России за октябрь 2025

По словам Зеленского, 25 тысяч — это рекордное количество.

— Здесь четкая цифра. Все это есть с видеоподтверждением. Это самое большое количество потерь России с начала полномасштабной войны за один месяц, — сказал глава государства.

Такая точность связана с внутренними программами, где за соответствующие действия с видеоподтверждением дают дополнительные баллы.

Кроме 25 тысяч верифицированных погибших, неподтвержденные потери врага могут составить еще две-три тысячи, подчеркнул президент. По его словам, увеличение российских потерь является прямым следствием наращивания количества БПЛА на фронте.

Общие боевые потери армии РФ с 24 февраля 2022 года по 7 ноября 2025 года составили не менее 1 148 910 человек, в том числе 1170 человек — за прошедшие сутки.

Сообщалось, что за последний год спецназ СБУ ликвидировал 9,5 тыс. человек живой силы врага и десятки единиц техники в Покровске и его окрестностях.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 353-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Укринформ

