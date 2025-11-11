Экс-вице-премьер Чернышов получил подозрение в незаконном обогащении
- НАБУ сообщило о подозрении бывшему вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышову в незаконном обогащении.
- Следствие зафиксировало передачу ему и его доверенному лицу более $1,2 млн и почти €100 тыс. наличными.
Антикоррупционные органы Украины объявили подозрение бывшему вице-премьер-министру страны в незаконном обогащении.
Об этом сообщает Национальное бюро Украины (НАБУ).
Чернышову объявили подозрение
— По данным следствия, экс-чиновник был среди лиц, посещавших так называемую “прачечную” — место, где осуществлялась легализация средств, полученных преступным путем. Контролировалась “прачечная” руководителем преступной организации, разоблаченной вчера НАБУ и САП, — говорится в сообщении во вторник, 11 ноября.
Имя фигуранта не называется, однако ранее такую должность занимал Алексей Чернышов.
Детективы задокументировали передачу подозреваемому и его доверенному лицу более $1,2 млн и почти €100 тыс. наличными. Ему инкриминируют ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины.
Участники преступной организации во внутреннем общении называли подозреваемого Че Гевара.
Чернышов и операция Мидос
Напомним, 10 ноября НАБУ сообщило о раскрытии масштабной коррупционной схемы в Энергоатоме, к которой, по данным следствия, могут быть причастны украинские чиновники.
Правоохранители установили, что преступная организация получала откаты от контрагентов Энергоатома, а позже незаконно полученные средства отмывали в офисе в центре Киева.
Помещение принадлежало семье бывшего народного депутата, а ныне сенатора РФ Андрея Деркача.
Сегодня, 11 ноября, НАБУ обнародовало доказательства того, что этот офис посещал бывший вице-премьер Украины.
Ранее НАБУ и САП уже сообщали Чернышову о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере.