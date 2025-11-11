Антикоррупционные органы Украины объявили подозрение бывшему вице-премьер-министру страны в незаконном обогащении.

Об этом сообщает Национальное бюро Украины (НАБУ).

Чернышову объявили подозрение

— По данным следствия, экс-чиновник был среди лиц, посещавших так называемую “прачечную” — место, где осуществлялась легализация средств, полученных преступным путем. Контролировалась “прачечная” руководителем преступной организации, разоблаченной вчера НАБУ и САП, — говорится в сообщении во вторник, 11 ноября.

Имя фигуранта не называется, однако ранее такую должность занимал Алексей Чернышов.

Сейчас смотрят

Детективы задокументировали передачу подозреваемому и его доверенному лицу более $1,2 млн и почти €100 тыс. наличными. Ему инкриминируют ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины.

Участники преступной организации во внутреннем общении называли подозреваемого Че Гевара.

Чернышов и операция Мидос

Напомним, 10 ноября НАБУ сообщило о раскрытии масштабной коррупционной схемы в Энергоатоме, к которой, по данным следствия, могут быть причастны украинские чиновники.

Правоохранители установили, что преступная организация получала откаты от контрагентов Энергоатома, а позже незаконно полученные средства отмывали в офисе в центре Киева.

Помещение принадлежало семье бывшего народного депутата, а ныне сенатора РФ Андрея Деркача.

Сегодня, 11 ноября, НАБУ обнародовало доказательства того, что этот офис посещал бывший вице-премьер Украины.

Ранее НАБУ и САП уже сообщали Чернышову о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.