Антикорупційні органи України оголосили підозру колишньому віцепрем’єр-міністру країни у незаконному збагаченні.

Про це повідомляє Національне бюро України (НАБУ).

Чернишову оголосили підозру

– За даними слідства, експосадовець був серед осіб, які відвідували так звану “пральню” – місце, де здійснювалася легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом. Контролювалася “пральня” керівником злочинної організації, викритої вчора НАБУ і САП, – йдеться у повідомленні у Telegram-каналі у вівторок, 11 листопада.

Ім’я фігуранта не називається, однак однак таку посаду раніше обіймав Олексій Чернишов.

Детективи задокументували передачу підозрюваному та його довіреній особі понад $1,2 млн та майже €100 тис. готівкою. Йому інкримінують ст. 368-5 Кримінального кодексу України.

Учасники злочинної організації у внутрішньому спілкуванні називали підозрюваного Че Гевара.

Чернишов і операція Мідос

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ повідомило про викриття масштабної корупційної схеми в Енергоатомі, до якої, за даними слідства, можуть бути причетні українські чиновники.

Правоохоронці встановили, що злочинна організація отримувала відкати від контрагентів Енергоатому, а пізніше незаконно отримані кошти відмивали в офісі в центрі Києва.

Приміщення належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача.

Сьогодні, 11 листопада, НАБУ оприлюднило докази того, що цей офіс відвідував колишній віцепрем’єр України.

Раніше НАБУ і САП вже повідомляли Чернишову про підозру у зловживанні службовим становищем та отриманні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

