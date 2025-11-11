В ночь на 11 ноября Силы обороны Украины нанесли серию точных ударов по стратегическим объектам российской военной инфраструктуры — Саратовскому НПЗ, нефтетерминалу в Феодосии и складам в Донецкой области.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Поражение Саратовского нефтеперерабатывающего завода

Украинские подразделения нанесли удар по Саратовскому НПЗ в Саратовской области России.

Предприятие производит более 20 видов нефтепродуктов — бензины, дизель, мазут, вакуумный газойль и техническую серу — и обеспечивает потребности российских оккупационных войск.

После серии взрывов на территории завода вспыхнул масштабный пожар.

Масштабы разрушений пока уточняются.

Взрывы в Феодосии

Еще одним объектом удара стал морской нефтяной терминал во временно оккупированной Феодосии (АР Крым).

Это один из главных логистических узлов, через который Россия поставляет горюче-смазочные материалы морским путем в Крым и на оккупированные территории Юга Украины.

Сообщается о попадании в резервуары с топливом, после чего на территории терминала возник пожар.

Поражение складов в Донецкой области

Также на временно оккупированных территориях Донецкой области украинские силы поразили склад материально-технического обеспечения оккупантов в Донецке и место скопления живой силы врага возле Очеретино.

Данные о последствиях уточняются.

В Генштабе отмечают, что Силы обороны продолжают системно уничтожать военную инфраструктуру врага, лишая Россию возможности вести войну против Украины.

