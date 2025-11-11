Нефтяной терминал в Феодосии и Саратовский НПЗ: Генштаб подтвердил поражение объектов
В ночь на 11 ноября Силы обороны Украины нанесли серию точных ударов по стратегическим объектам российской военной инфраструктуры — Саратовскому НПЗ, нефтетерминалу в Феодосии и складам в Донецкой области.
Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Поражение Саратовского нефтеперерабатывающего завода
Украинские подразделения нанесли удар по Саратовскому НПЗ в Саратовской области России.
Предприятие производит более 20 видов нефтепродуктов — бензины, дизель, мазут, вакуумный газойль и техническую серу — и обеспечивает потребности российских оккупационных войск.
После серии взрывов на территории завода вспыхнул масштабный пожар.
Масштабы разрушений пока уточняются.
Взрывы в Феодосии
Еще одним объектом удара стал морской нефтяной терминал во временно оккупированной Феодосии (АР Крым).
Это один из главных логистических узлов, через который Россия поставляет горюче-смазочные материалы морским путем в Крым и на оккупированные территории Юга Украины.
Сообщается о попадании в резервуары с топливом, после чего на территории терминала возник пожар.
Поражение складов в Донецкой области
Также на временно оккупированных территориях Донецкой области украинские силы поразили склад материально-технического обеспечения оккупантов в Донецке и место скопления живой силы врага возле Очеретино.
Данные о последствиях уточняются.
В Генштабе отмечают, что Силы обороны продолжают системно уничтожать военную инфраструктуру врага, лишая Россию возможности вести войну против Украины.