У ніч проти 11 листопада Сили оборони України здійснили серію точних ударів по стратегічних об’єктах російської військової інфраструктури – Саратовському НПЗ, нафтотерміналу у Феодосії та складах на Донеччині.

Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Ураження Саратовського нафтопереробного заводу

Українські підрозділи влучили по Саратовському НПЗ у Саратовській області Росії.

Підприємство виробляє понад 20 видів нафтопродуктів — бензини, дизель, мазут, вакуумний газойль та технічну сірку — і забезпечує потреби російських окупаційних військ.

Після серії вибухів на території заводу спалахнула масштабна пожежа.

Масштаби руйнувань наразі уточнюються.

Вибухи у Феодосії

Ще одним об’єктом удару став морський нафтотермінал у тимчасово окупованій Феодосії (АР Крим).

Це один із головних логістичних вузлів, через який Росія постачає паливно-мастильні матеріали морським шляхом до Криму та на окуповані території півдня України.

Повідомляється про влучання у резервуари з пальним, після чого на території терміналу виникла пожежа.

Ураження складів на Донеччині

Також на тимчасово окупованих територіях Донецької області українські сили вразили склад матеріально-технічного забезпечення окупантів у Донецьку та місце скупчення живої сили ворога біля Очеретиного.

Усі цілі були досягнуті, дані щодо наслідків уточнюються.

У Генштабі наголошують, що Сили оборони продовжують системно нищити військову інфраструктуру ворога, позбавляючи Росію можливості вести війну проти України.

