Нафтовий термінал у Феодосії та Саратовський НПЗ: Генштаб підтвердив ураження об’єктів
У ніч проти 11 листопада Сили оборони України здійснили серію точних ударів по стратегічних об’єктах російської військової інфраструктури – Саратовському НПЗ, нафтотерміналу у Феодосії та складах на Донеччині.
Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.
Ураження Саратовського нафтопереробного заводу
Українські підрозділи влучили по Саратовському НПЗ у Саратовській області Росії.
Підприємство виробляє понад 20 видів нафтопродуктів — бензини, дизель, мазут, вакуумний газойль та технічну сірку — і забезпечує потреби російських окупаційних військ.
Після серії вибухів на території заводу спалахнула масштабна пожежа.
Масштаби руйнувань наразі уточнюються.
Вибухи у Феодосії
Ще одним об’єктом удару став морський нафтотермінал у тимчасово окупованій Феодосії (АР Крим).
Це один із головних логістичних вузлів, через який Росія постачає паливно-мастильні матеріали морським шляхом до Криму та на окуповані території півдня України.
Повідомляється про влучання у резервуари з пальним, після чого на території терміналу виникла пожежа.
Ураження складів на Донеччині
Також на тимчасово окупованих територіях Донецької області українські сили вразили склад матеріально-технічного забезпечення окупантів у Донецьку та місце скупчення живої сили ворога біля Очеретиного.
Усі цілі були досягнуті, дані щодо наслідків уточнюються.
У Генштабі наголошують, що Сили оборони продовжують системно нищити військову інфраструктуру ворога, позбавляючи Росію можливості вести війну проти України.