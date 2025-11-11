Укрэнерго обнародовало графики отключений света на 12 ноября
В среду, 12 ноября, в большинстве регионов Украины будут применены меры по ограничению потребления электроэнергии.
Причиной введения ограничений являются последствия массированных ракетно-дроновых атак России на энергетические объекты Украины.
Об этом сообщили в Укрэнерго.
Отключение света 12 ноября: что известно
По данным компании, графики применения ограничений будут следующими:
- графики почасовых отключений объемом от 2 до 4 очередей — с 00:00 до 23:59;
- ограничение мощности для промышленных потребителей — с 00:00 до 23:59.
В Укрэнерго добавили, что время и объем применения ограничений могут меняться в зависимости от оперативной ситуации.
Во вторник объемы ограничений действовали в объеме от 2 до 3,5 очередей.
Напомним, в ночь на 8 ноября Россия осуществила массированную комбинированную атаку на энергетическую инфраструктуру в Киевской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.
Враг выпустил по Украине более 450 ударных дронов и 45 ракет различных типов.
В результате атак ПАО Центрэнерго сообщило об остановке всех своих теплоэлектростанций.
Глава Минэнерго Светлана Гринчук отметила, что энергосистему Украины удалось частично стабилизировать после самой масштабной с начала войны атаки.
Однако полностью отказаться от отключений электроэнергии пока невозможно.