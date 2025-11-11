В среду, 12 ноября, в большинстве регионов Украины будут применены меры по ограничению потребления электроэнергии.

Причиной введения ограничений являются последствия массированных ракетно-дроновых атак России на энергетические объекты Украины.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Отключение света 12 ноября: что известно

По данным компании, графики применения ограничений будут следующими:

графики почасовых отключений объемом от 2 до 4 очередей — с 00:00 до 23:59;

ограничение мощности для промышленных потребителей — с 00:00 до 23:59.

В Укрэнерго добавили, что время и объем применения ограничений могут меняться в зависимости от оперативной ситуации.

Во вторник объемы ограничений действовали в объеме от 2 до 3,5 очередей.

Напомним, в ночь на 8 ноября Россия осуществила массированную комбинированную атаку на энергетическую инфраструктуру в Киевской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Враг выпустил по Украине более 450 ударных дронов и 45 ракет различных типов.

В результате атак ПАО Центрэнерго сообщило об остановке всех своих теплоэлектростанций.

Глава Минэнерго Светлана Гринчук отметила, что энергосистему Украины удалось частично стабилизировать после самой масштабной с начала войны атаки.

Однако полностью отказаться от отключений электроэнергии пока невозможно.

