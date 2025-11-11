У середу, 12 листопада, у більшості регіонів України будуть застосовані заходи щодо обмеження споживання електроенергії.

Причиною запровадження обмежень є наслідки масованих ракетно-дронових атак Росії на енергетичні об’єкти України.

Про це повідомили в Укренерго.

Відключення світла 12 листопада: що відомо

За даними компанії, графіки застосування обмежень будуть такими:

графіки погодинних відключень обсягом від 2 до 4 черг – з 00:00 до 23:59;

обмеження потужності для промислових споживачів – з 00:00 до 23:59.

В Укренерго додали, що час і обсяг застосування обмежень можуть змінюватися залежно від оперативної ситуації.

У вівторок обсяги обмежень діяли обсягом від 2 до 3,5 черг.

Нагадаємо, в ніч на 8 листопада Росія здійснила масовану комбіновану атаку на енергетичну інфраструктуру у Київській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях.

Ворог випустив по Україні понад 450 ударних дронів та 45 ракет різних типів.

Унаслідок атак ПАТ Центренерго повідомило про зупинку всіх своїх теплоелектростанцій.

Очільниця Міненерго Світлана Гринчук зазначила, що енергосистему України вдалося частково стабілізувати після наймасштабнішої з початку війни атаки.

Однак повністю відмовитися від вимкнень електроенергії наразі неможливо.

