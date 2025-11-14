Зеленський очікує від Свириденко кандидатури міністрів енергетики та юстиції
Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 14 листопада, провів нараду із прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко. Вони, зокрема, обговорили кадрові зміни в уряді.
Юлія Свириденко запропонує кандидатури міністрів енергетики та юстиції, повідомив Володимир Зеленський.
Зеленський про нараду зі Свириденко
Під час зустрічі очільниця уряду доповіла президенту про запуск аудиту в державних компаніях.
– Ми визначили, що терміни перевірок мають бути оперативними, а всі результати мають бути направлені до правоохоронних та антикорупційних органів для відповідного реагування. З урахуванням результатів будуть і кадрові рішення, – поінформував глава держави.
Зеленський також доручив прем’єр-міністерці оперативно інформувати ключових партнерів України щодо результатів перевірок і відповідних рішень.
За словами президента, прозорість у державних компаніях і відсутність будь-яких схем має бути гарантована.
Напередодні стало відомо, що основним кандидатом на посаду міністра енергетики є чинний очільник державного підприємства НАК Нафтогаз Сергій Корецький.
Нагадаємо, ввечері 12 листопада Світлана Гринчук написала заяву про відставку з посади міністра енергетики. У відставку також подав міністр юстиції Герман Галущенко.
Кадрові зміни відбуваються як наслідок проведення масштабної операції НАБУ з викриття корупції у сфері енергетики.
Фото: Володимир Зеленський