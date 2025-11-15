Збройні сили України на Покровському напрямку за минулу добу знешкодили 192 російські окупанти, чотири танки та вісім бронемашин.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати ворога на Покровському напрямку

За даними наших військових, лише за п’ять діб – з 10 по 15 листопада – безповоротні втрати російського ворога в живій силі складають 524 особи, ще 260 – дістали поранення.

Зараз дивляться

Сили оборони знешкодили 55 одиниць наземної військової техніки та знищили близько 300 різних типів безпілотників.

– Сили оборони здійснюють комплексні заходи для ефективного вогневого ураження ворога й виснаження його резервів, – йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби на Покровському напрямку наші оборонці зупинили 107 штурмових і наступальних дій окупантів у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Родинське, Новопавлівка, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Котлярівка, Горіхове, Філія та Дачне.

11 листопада наші військові повідомляли, що безпосередньо у Покровську перебуває понад 300 російських загарбників, які прагнуть вийти до північних меж міста та створити умови для його оточення.

Президент України Володимир Зеленський визнав, що Україна зіткнулася з дуже складною ситуацією в Покровську.

Джерело : Генштаб ЗСУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.