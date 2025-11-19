Верховна Рада проголосувала за відставку Германа Галущенка з посади міністра юстиції. За це проголосували 323 депутати.

Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук одразу підписав постанову про звільнення.

Відставка Галущенка: що передувало

Нагадаємо, 12 листопада, коли Германа Галущенка відсторонили від посади, останній погодився з необхідністю відсторонення, яке він назвав “політичним рішенням”.

– Повністю погоджуюсь: потрібно ухвалити політичне рішення, а вже потім розбиратися з усіма деталями. Не тримаюся за посаду міністра і не триматимусь. Вважаю, що відсторонення на час розслідування — це цивілізований і правильний сценарій, – коментував ситуацію Галущенко.

Водночас він пообіцяв “захищати себе в юридичній площині та доводити свою позицію”, однак ніяких деталей не повідомив.

Раніше речниця Слуги народу Юлія Палійчук анонсувала, що заяву Германа Галущенка про відставку розглядатимуть на засіданні ВР 18 листопада. Однак цього дня у парламенті заблокували трибуну, тому кадрові питання розглянути не змогли.

Як НАБУ та САП викрили масштабну корупцію в Енергоатомі

10 листопада 2025 року НАБУ та САП розповіли про масштабну операцію щодо викриття корупційних схем у сфері енергетики. Особливу увагу правоохоронці приділили Енергоатому, де, за їхніми даними, діяла організована схема впливу на стратегічні державні підприємства.

Справа отримала назву Мідас, підозри було оголошено сімом особам.

У справі фігурували високопосадовці, серед яких вже ексміністр юстиції Герман Галущенко.

Нагадаємо, вчора, 18 листопада, Верховна Рада не змогла проголосувати за звільнення Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук через блокування трибуни.

А сьогодні, 19 листопада, парламент підтримав рішення про виклик прем’єр-міністерки Юлії Свириденко та двох членів уряду на терміновий звіт.

