Европейские партнеры положительно восприняли реакцию правительства Украины на последний антикоррупционный скандал, отметив, что введенные меры по корпоративному управлению соответствуют международным стандартам.

Европейские партнеры о реакции Украины на коррупционный скандал

Как сообщил журналистам вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка, независимость, скорость и качество расследования определяют восприятие правительственных действий партнерами.

— Антикоррупционная инфраструктура работает, и все наши партнеры это отмечают. Представление на увольнение министров, вовлеченных в скандал, является важным шагом. Меры по корпоративному управлению принимаются в ежедневной координации с партнерами, — пояснил Качка.

Он отметил, что правительство ведет диалог о контроле менеджмента, привлечении к аудиту и усилении роли наблюдательных советов в ежедневном управлении компаниями.

Сейчас смотрят

— Нам главное, чтобы наблюдательные советы были проактивными в контроле над менеджментом — это общая цель с соблюдением европейских принципов корпоративного управления, — добавил он.

Кроме того, Качка отметил, что правительство ориентируется на рекомендации Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), что соответствует стандартам ЕС и государств-членов ЕС.

Напомним, что сегодня, Верховная Рада приняла решение об отставки Германа Галущенко с поста министра юстиции и Светланы Гринчук с должности министра энергетики.

Такие кадровые решения приняты на фоне масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики, которую провели НАБУ и САП. По ее результатам стало известно, что в Энергоатоме действует коррупционная схема влияния на стратегические предприятия госсектора.

Всего НАБУ объявило подозрения семи лицам по делу, которое назвали Мидас. В отношении пятерых из них Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.