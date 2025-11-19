Європейські партнери сприйняли позитивно реакцію уряду України на останній антикорупційний скандал, зазначивши, що запроваджені заходи з корпоративного управління відповідають міжнародним стандартам.

Європейські партнери про реакцію України на корупційний скандал

Як повідомив журналістам віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка, незалежність, швидкість та якість розслідування визначають сприйняття урядових дій партнерами.

– Антикорупційна інфраструктура працює, і всі наші партнери це відзначають. Подання на звільнення міністрів, залучених у скандал, є важливим кроком. Заходи з корпоративного управління робляться у щоденній координації з партнерами, — пояснив Качка.

Він зазначив, що уряд веде діалог про контроль менеджменту, залучення до аудиту та посилення ролі наглядових рад у щоденному управлінні компаніями.

– Нам головне, щоб наглядові ради були проактивними у контролі над менеджментом — це спільна мета з дотриманням європейських принципів корпоративного управління, — додав він.

Крім того, Качка зауважив, що уряд орієнтується на рекомендації Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), що відповідає стандартам ЄС та держав-членів ЄС.

Нагадаємо, що сьогодні Верховна Рада ухвалила рішення про відставку Германа Галущенка з посади міністра юстиції та Світлани Гринчук з посади міністра енергетики.

Такі кадрові рішення ухвалено на тлі масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики, яку провели НАБУ та САП. За її результатами стало відомо, що в Енергоатомі працює корупційна схема впливу на стратегічні підприємства держсектору.

Усього НАБУ оголосило підозри сімом особам у справі, яку назвали Мідас. Щодо п’ятьох із них Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

