Давление мирового сообщества на Российскую Федерацию является недостаточным. Об этом, в частности, свидетельствует массированная атака на города Украины 19 ноября 2025 года.

Такое заявление опубликовано на канале президента Владимира Зеленского в Telegram.

Атака на Тернополь, Харьков и Львовскую область: что известно

Президент подчеркнул, что во многих регионах продолжается ликвидация последствий российской атаки.

Всего известно более чем о 470 ударных дронах, 48 ракетах различного типа – баллистических, крылатых.

– В Тернополе были попадания в жилые девятиэтажки, возникли пожары. К сожалению, есть значительные разрушения домов и под завалами могут быть люди, – подчеркнул президент.

Он добавил, что на данный момент уже известно о десятках пострадавших и девяти погибших.

Еще десятки ранены после того, как массированный удар нанесли по Харькову, среди них есть дети.

– Повреждены энергетика, транспорт, гражданская инфраструктура. Атаковали нашу энергетику в Ивано-Франковской области. Трое человек ранены, и из них двое – это дети. Во Львовской области били по критической инфраструктуре, энергетике. Ранен человек в Донецкой области. Под ударом были и Киевская, Николаевская, Черкасская, Черниговская, Днепропетровская области, – перечислил украинский лидер.

Он подчеркнул, что каждая такая атака только доказывает тот факт, что давление на РФ недостаточно, но это могут изменить действенные санкции и помощь Украине.

– Первоочередная потребность – ракеты для ПВО, дополнительные системы, увеличение возможностей нашей боевой авиации и производство дронов для защиты жизни. Россия должна отвечать за содеянное, а мы должны быть сосредоточены на всем, что нас усиливает и позволяет сбивать российские ракеты, обезвреживать российские дроны и останавливать штурмы. Спасибо всем в мире, кто помогает, – подытожил президент.

Напомним, после российской атаки на критическую инфраструктуру в Украине ввели аварийные отключения света.

