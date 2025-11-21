У п’ятницю, 21 листопада, ексміністр юстиції Герман Галущенко, якого пов’язують зі справою про масштабні розкрадання в енергетичній сфері, з’явився на допит до Національного антикорупційного бюро.

Про це повідомило Суспільне з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

Галущенко з’явився на допит у НАБУ: що відомо

За інформацією джерел, під час слідчих дій Галущенко може отримати визначений процесуальний статус у кримінальному провадженні, що стосується корупційних схем в Енергоатомі.

— За даними наших джерел, Галущенко зараз перебуває в НАБУ на допиті. Ексміністра супроводжують адвокати, – повідомляють ЗМІ.

Напередодні, 19 листопада Верховна Рада підтримала рішення про звільнення Германа Галущенка. Постанову підтримали 323 народні депутати.

Голова парламенту Руслан Стефанчук одразу ж підписав документ, завершивши юридичну процедуру відставки.

Процес відсторонення Галущенка від посади фактично стартував ще 12 листопада, коли стало відомо, що його тимчасово усувають на тлі масштабного розслідування корупції в енергетичному секторі.

Тоді сам Галущенко визнав необхідність такого кроку і назвав його “політичним рішенням”.

— Повністю погоджуюсь: спершу треба ухвалити політичне рішення, а вже потім розбиратися з деталями. Я не тримаюсь за крісло міністра і не буду цього робити. Відсторонення на час слідства — це цивілізований і правильний сценарій, — заявив він після відсторонення.

Водночас ексміністр наголосив, що захищатиме себе в юридичній площині та надасть свої пояснення слідству, але жодних деталей тоді не озвучив.

Планувалося, що парламент розгляне заяву Галущенка про відставку 18 листопада.

Однак цього дня роботу Верховної Ради паралізував блок трибуни, через що кадрові питання так і не було винесено на голосування.

Лише 19 листопада постанову вдалося внести до порядку денного та підтримати необхідною кількістю голосів.

