Вранці 29 листопада 2025 року безекіпажні катери (БЕК) Збройних Сил України завдали серйозних пошкоджень Морському терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) у Новоросійську.

БЕК атакували морський термінал у Новоросійську

Як повідомили у прес-службі КТК, виносний причальний пристрій ВПУ-2 не підлягає відновленню, а відвантаження нафти тимчасово припинено.

– За введеним капітаном морського порту Новоросійськ розпорядженням вантажні операції та інші операції були припинені, танкери відведені за межі акваторії КТК. Потерпілих серед персоналу КТК та підрядників немає. На момент вибуху ВПУ системи аварійного захисту забезпечили перекриття відповідних трубопроводів. Попередньо попадання нафти в акваторію Чорного моря не відбулося, – йдеться у повідомленні.

У КТК зазначили, що подальша експлуатація ВПУ-2 не є можливою, а відвантаження на терміналі здійснюватимуться відповідно до встановлених правил при скасуванні загроз БЕК та БПЛА.

Раніше турецькі ЗМІ повідомляли, що танкер із тіньового флоту Росії Virat, який прямував до Туреччини, зазнав атаки дронами.

За інформацією Z-блогерів, судно могло бути атаковане п’ятьма безекіпажними катерами приблизно в 35 морських милях від берега Чорного моря.

Також нагадаємо, що 26 листопада КТК відновив відвантаження нафти після атаки українських БПЛА по Новоросійську 25 листопада.

Нагадаємо, у ніч на 29 листопада російське Міноборони заявило про масштабну атаку безпілотників на десять регіонів РФ та тимчасово окупований Крим.

