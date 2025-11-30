Голова нашої держави Володимир Зеленський ще не визначився, кого призначить керівником Офісу президента замість Андрія Єрмака.

Хто може посісти місце Єрмака після його відставки

Як повідомив радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин, голова держави Володимир Зеленський не визначився із кандидатурою на посаду керівника Офісу президента.

– Президент поки визначається з форматом подальшої роботи Офісу, за певний час хоче оцінити ідеї, які були представлені, – говорить він.

Водночас він зауважив, що сьогоднішнє призначення Оксани Маркарової радником із питань відбудови України та інвестицій поки не стосується кадрових призначень у керівництві Офісу президента.

Нагадаємо, вранці у п’ятницю, 28 листопада, детективи НАБУ і прокурори САП провели обшуки у керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

Згодом сам Єрмак підтвердив цей факт, зазначивши, що співпрацює зі слідством, а його адвокати підтримують контакт із правоохоронцями.

Після обшуків того ж дня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Єрмак написав заяву про відставку. Незабаром після цього він підписав указ про його звільнення.

Після подання заяви про звільнення Єрмак повідомив, що йде на фронт. Він заявив, що відчуває огиду від бруду, вилитого на нього, але ще більше незадоволений відсутністю підтримки з боку тих, хто знає правду.

