Решение о создании буферной зоны может принять только высшее политическое руководство или народ Украины.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на советника президента по коммуникациям Дмитрия Литвина.

Вопрос украинских территорий

– Михаил Подоляк им сказал, что обсуждать можно разные вещи, но вопрос всегда в деталях, как это будет работать. Согласилась Украина или не согласилась – может решаться только на высшем политическом уровне или народом Украины. Вчера президент об этом сказал журналистам, – подчеркнул Литвин.

Ранее французское издание Le Monde со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка написало, что Украина якобы согласилась на условия Соединенных Штатов по созданию буферной зоны на Донбассе. Однако Киев считает, что обе армии должны отступить для реализации безопасной буферной зоны.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ратифицировать передачу этих регионов возможно либо путем выборов, либо через референдум.

Напомним, что в мирных переговорах ключевыми темами являются вопросы украинских территорий, восстановление Украины и гарантии безопасности. И именно территориальный вопрос является самым сложным.

