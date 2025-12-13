У суботу, 13 грудня, між Україною та Білоруссю відбувся захід із повернення цивільних осіб. Українській стороні передали 114 громадян, серед яких – українці, що утримувалися на території Республіки Білорусь.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

Білорусь передала Україні 114 цивільних громадян

Захід було проведено в межах раніше досягнутих домовленостей і став результатом перемовин із білоруською стороною – на запит та за сприяння американських партнерів, а також у межах роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

– Наймолодшому звільненому українцю виповнилося 25 років. Його дружину повернули під час попереднього звільнення. Він та інші українці – цивільні громадяни, які були затримані в Білорусі та обвинувачувались в роботі на українські спецслужби, – зазначено у дописі.

Крім того, Україні були передані громадяни Білорусі, яких ув’язнили з політичних мотивів і які відбували тривалі строки покарання.

Серед них – відомі білоруські громадські та політичні діячі, зокрема Марія Александрова, Віктор Бабаріко, журналістка Марина Золотова та інші.

– Звільнені громадяни Білорусі, після надання необхідної медичної допомоги та за їхнім бажанням будуть доставлені до Польщі та Литви, – йдеться у дописі.

У Коордштабі наголосили, що нинішній захід із повернення цивільних громадян є прикладом ефективної спільної роботи України та США.

– Висловлюємо вдячність Сполученим Штатам Америки та президенту Дональду Трампу за плідну роботу з повернення цивільних та військових українців з території Білорусі та РФ. Дякуємо також всім залученим державним структурам за допомогу та спільну роботу, – йдеться у дописі.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що на батьківщину з Білорусі повернуться п’ять українців.

Нагадаємо, 22 листопада Коордштаб з питань поводження з полоненими повернув 31 громадянина України, які раніше утримувалися у Білорусі.

Найстаршому звільненому українцю – 58 років, наймолодшій українці – 18.

Фото: КШППВ

