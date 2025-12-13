Білорусь передала Україні 114 цивільних, серед них є політичні діячі та українці
- Між Україною та Білоруссю відбувся захід із повернення цивільних осіб, у межах якого Україні передали 114 громадян.
- Серед звільнених - українці, затримані в Білорусі та обвинувачені в роботі на українські спецслужби. Наймолодшому з них 25 років.
- У межах заходу були також звільнені політичні в’язні - громадяни Білорусі.
У суботу, 13 грудня, між Україною та Білоруссю відбувся захід із повернення цивільних осіб. Українській стороні передали 114 громадян, серед яких – українці, що утримувалися на території Республіки Білорусь.
Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).
Білорусь передала Україні 114 цивільних громадян
Захід було проведено в межах раніше досягнутих домовленостей і став результатом перемовин із білоруською стороною – на запит та за сприяння американських партнерів, а також у межах роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
– Наймолодшому звільненому українцю виповнилося 25 років. Його дружину повернули під час попереднього звільнення. Він та інші українці – цивільні громадяни, які були затримані в Білорусі та обвинувачувались в роботі на українські спецслужби, – зазначено у дописі.
Крім того, Україні були передані громадяни Білорусі, яких ув’язнили з політичних мотивів і які відбували тривалі строки покарання.
Серед них – відомі білоруські громадські та політичні діячі, зокрема Марія Александрова, Віктор Бабаріко, журналістка Марина Золотова та інші.
– Звільнені громадяни Білорусі, після надання необхідної медичної допомоги та за їхнім бажанням будуть доставлені до Польщі та Литви, – йдеться у дописі.
У Коордштабі наголосили, що нинішній захід із повернення цивільних громадян є прикладом ефективної спільної роботи України та США.
– Висловлюємо вдячність Сполученим Штатам Америки та президенту Дональду Трампу за плідну роботу з повернення цивільних та військових українців з території Білорусі та РФ. Дякуємо також всім залученим державним структурам за допомогу та спільну роботу, – йдеться у дописі.
Президент Володимир Зеленський повідомив, що на батьківщину з Білорусі повернуться п’ять українців.
Нагадаємо, 22 листопада Коордштаб з питань поводження з полоненими повернув 31 громадянина України, які раніше утримувалися у Білорусі.
Найстаршому звільненому українцю – 58 років, наймолодшій українці – 18.
Фото: КШППВ