Операция Мидас: суд продлил обязательства экс-вице-ппремьеру Алексею Чернышеву
- Действие процессуальных обязательств для Чернышева продлили на два месяца.
- Так, Чернышев должен прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору или суду.
- К тому же, экс-вице-премьер не должен покидать Украину без разрешения следователя, прокурора или суда.
ВАКС продлил обязательство для Чернышева
В Telegram Высший антикоррупционный суд не называет имя фигуранта, однако, по информации информированных источников РБК-Украина, речь идет об Алексее Чернышеве, который ранее занимал должность вице-премьера, министра национального единства Украины.
Согласно решению суда, действие процессуальных обязательств для Чернышева продлили на два месяца.
Он обязан:
- прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору или суду;
- сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и/или места работы;
- не отлучаться с территории Украины без разрешения следователя, прокурора или суда;
- воздержаться от общения с лицами, указанными в определении суда.
В Высшем антикоррупционном суде отметили, что такое решение не подлежит обжалованию.
Напомним, что НАБУ и САП провели масштабную антикоррупционную операцию в энергетическом секторе Украины.
В рамках расследования детективы НАБУ и прокуроры САП зафиксировали, что участники преступной организации передавали средства бывшему вице-премьер-министру, которого внутри группы называли Че Гевара.
Вероятно, речь идет об Алексее Чернышове. После этого ему объявили подозрение в незаконном обогащении.
17 ноября САП обратилась в ВАКС с ходатайством о применении к Чернышову содержания под стражей с альтернативой залога в сумме 55 млн грн.
Рассмотрение вопроса о мере пресечения длилось два дня.
19 ноября за Чернышова был внесен залог в размере 51 млн грн.
Экс-чиновник отрицает, что именно его голос зафиксирован на аудиозаписях НАБУ под псевдонимом Че Гевара и подавал апелляцию.
А в начале декабря Апелляционная палата ВАКС оставила Алексею Чернышову меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 51 млн грн.