Экс-вице-премьеру Алексею Чернышеву продлили срок действия процессуальных обязательств, в частности, он не может оставлять Украину без разрешения.

ВАКС продлил обязательство для Чернышева

В Telegram Высший антикоррупционный суд не называет имя фигуранта, однако, по информации информированных источников РБК-Украина, речь идет об Алексее Чернышеве, который ранее занимал должность вице-премьера, министра национального единства Украины.

Согласно решению суда, действие процессуальных обязательств для Чернышева продлили на два месяца.

Он обязан:

прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору или суду;

сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и/или места работы;

не отлучаться с территории Украины без разрешения следователя, прокурора или суда;

воздержаться от общения с лицами, указанными в определении суда.

В Высшем антикоррупционном суде отметили, что такое решение не подлежит обжалованию.

Напомним, что НАБУ и САП провели масштабную антикоррупционную операцию в энергетическом секторе Украины.

В рамках расследования детективы НАБУ и прокуроры САП зафиксировали, что участники преступной организации передавали средства бывшему вице-премьер-министру, которого внутри группы называли Че Гевара.

Вероятно, речь идет об Алексее Чернышове. После этого ему объявили подозрение в незаконном обогащении.

17 ноября САП обратилась в ВАКС с ходатайством о применении к Чернышову содержания под стражей с альтернативой залога в сумме 55 млн грн.

Рассмотрение вопроса о мере пресечения длилось два дня.

Экс-чиновник отрицает, что именно его голос зафиксирован на аудиозаписях НАБУ под псевдонимом Че Гевара.

19 ноября за Чернышова был внесен залог в размере 51 млн грн.

Экс-чиновник отрицает, что именно его голос зафиксирован на аудиозаписях НАБУ под псевдонимом Че Гевара и подавал апелляцию.

А в начале декабря Апелляционная палата ВАКС оставила Алексею Чернышову меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 51 млн грн.

