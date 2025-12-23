Під вогнем цієї ночі опинилися північ Сумщини та Одеса. Водночас вибухи зафіксували і на території РФ — там дрони уразили великий нафтохімічний об’єкт.

Також стало відомо про ініціативи щодо перегляду святкових дат в Україні, посилення оборони Фінляндії та гучну заяву Дональда Трампа про модернізацію флоту США.

Детальніше про головні події ночі читайте в добірці від Фактів ICTV.

Атака БпЛА на Сумщину

У ніч проти 23 грудня російські безпілотники масовано атакували північ Сумської області.

Під ударами опинилася цивільна інфраструктура Шосткинського району, також зафіксовано влучання на Конотопщині.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Водночас у низці громад виникли перебої з електропостачанням. Дані щодо масштабів пошкоджень уточнюються, на місцях працюють екстрені служби.

Атака на Одесу

Увечері 22 грудня унаслідок атаки ударними безпілотниками прогриміли вибухи в Одесі.

Внаслідок удару пошкоджено припортову інфраструктуру та цивільне судно.

Як повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, інформації про постраждалих станом на вечір не надходило.

Дрони атакували нафтохімічний завод у РФ

У ніч на 23 грудня безпілотники атакували місто Будьонновськ у Ставропольському краї Росії.

Місцева влада підтвердила пожежу на території промислової зони.

За даними російських медіа та моніторингових каналів, удар припав по великому нафтохімічному підприємству Ставролен.

У соцмережах публікують фото й відео із загравою та масштабною пожежею.

Офіційно заявляється, що постраждалих немає, однак конкретний об’єкт ураження влада РФ не називає.

Зеленський ініціював перегляд святкових дат

Президент України Володимир Зеленський звернувся до голови Верховної Ради Руслан Стефанчук з проханням напрацювати нові підходи до формування календаря святкових та пам’ятних днів.

До процесу планують залучити народних депутатів, урядовців і представників громадянського суспільства.

Президент наголосив, що повномасштабна війна оголила низку проблемних календарних збігів — зокрема, коли дні трагедій припадають на професійні свята або коли в одну дату поєднано кілька різних подій ще з радянських часів.

Фінляндія підвищує граничний вік резервістів

У Фінляндія набув чинності закон, який підвищує граничний вік перебування у військовому резерві до 65 років.

Відповідно до змін, усі військовозобов’язані залишатимуться в резерві до цього віку.

Для полковників та вищого командного складу верхню вікову межу скасували — вони перебуватимуть у резерві доти, доки визнаються придатними до служби.

Міністр оборони Антті Гяккянен заявив, що завдяки реформі чисельність резерву зросте на 125 тис. осіб, а до 2031 року загальна кількість резервістів у країні може сягнути близько одного мільйона.

Трамп анонсував створення нового військового корабля

Президент США Дональд Трамп оголосив про плани будівництва нового бойового корабля в межах ініціативи з модернізації Військово-морських сил США.

Під час заходу в Мар-а-Лаго було презентовано концепт корабля USS Defiant.

За словами Трампа, американський флот потребує рішучого оновлення, адже значна частина наявних суден застаріла.

Крім того, ВМС США працюють над створенням нового фрегата FF(X), який планують будувати на базі катерів класу Legend.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 399-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

