Зеленский: Фиксируем связь между съемками спутников Китая и ударами РФ по энергетике
- Украина фиксирует использование Россией возможных китайских спутниковых данных для ударов по энергетике, что расценивается как содействие затягиванию войны.
- Киев разоблачает обход санкций РФ и вместе с партнерами готовит жесткие меры в ответ на новые угрозы безопасности.
Украина фиксирует усиление связей России с некоторыми субъектами в Китае, которые могут предоставлять ей данные космической разведки для ударов по украинской энергетике.
Об этом сообщает президент Владимир Зеленский.
Удары РФ по Украине и субъекты КНР: что известно
Владимир Зеленский отметил, что были замечены корреляции между съемками территории Украины китайскими спутниками и российскими попаданиями по соответствующим объектам энергетики.
– Рассматриваем такие случаи как деятельность, которая позволяет России затягивать войну и делать подходы к дипломатии менее серьезными. Будем и по этому поводу общаться с нашими партнерами. Спасибо всем, кто помогает Украине! – подчеркнул президент.
Также глава украинского государства сообщил, что руководитель Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко доложил ему о попытках России вывести свои энергетические компании из-под действия международных санкций.
По его словам, для обхода ограничений РФ привлекает временных номинальных владельцев и использует фиктивные юридические схемы.
– Все это отслеживаем и будем коммуницировать с партнерами, чтобы давление работало и чтобы России не удавалось зарабатывать деньги на войну благодаря таким манипуляциям, – пообещал президент.
Отдельно Зеленский обратил внимание на размещение на территории Беларуси ракетных комплексов Орешник.
Он пояснил, что украинская разведка получила дополнительные детали по этому вопросу и уже передала соответствующую информацию международным партнерам, чтобы они могли учесть ее в своих решениях по безопасности.
Зеленский подчеркнул, что агрессивное распространение такого вооружения представляет глобальную угрозу и создает опасный прецедент.
В связи с этим он поручил совместно с партнерами разработать возможные варианты реагирования на новую угрозу.
Напомним, 22 декабря президент Владимир Зеленский сообщил о подготовке новых санкций против российских субъектов и лиц и структур, которые способствуют агрессии РФ, среди которых, в частности, могут быть представители Китая.
В свою очередь Пекин резко отреагировал на анонсированные Зеленским санкции. Так, спикер Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь заявил, что Китай последовательно выступает против односторонних санкций, которые нарушают международное право и не поддержаны Советом Безопасности ООН.
Он призвал украинскую сторону отказаться от анонсированных ограничений в отношении китайских граждан и компаний и подчеркнул, что такие действия якобы являются ошибочными.
Кроме того, Пекин пригрозил ввести санкции против Украины в ответ.