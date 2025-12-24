Украина фиксирует усиление связей России с некоторыми субъектами в Китае, которые могут предоставлять ей данные космической разведки для ударов по украинской энергетике.

Об этом сообщает президент Владимир Зеленский.

Удары РФ по Украине и субъекты КНР: что известно

Владимир Зеленский отметил, что были замечены корреляции между съемками территории Украины китайскими спутниками и российскими попаданиями по соответствующим объектам энергетики.

Сейчас смотрят

– Рассматриваем такие случаи как деятельность, которая позволяет России затягивать войну и делать подходы к дипломатии менее серьезными. Будем и по этому поводу общаться с нашими партнерами. Спасибо всем, кто помогает Украине! – подчеркнул президент.

Также глава украинского государства сообщил, что руководитель Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко доложил ему о попытках России вывести свои энергетические компании из-под действия международных санкций.

По его словам, для обхода ограничений РФ привлекает временных номинальных владельцев и использует фиктивные юридические схемы.

– Все это отслеживаем и будем коммуницировать с партнерами, чтобы давление работало и чтобы России не удавалось зарабатывать деньги на войну благодаря таким манипуляциям, – пообещал президент.

Отдельно Зеленский обратил внимание на размещение на территории Беларуси ракетных комплексов Орешник.

Он пояснил, что украинская разведка получила дополнительные детали по этому вопросу и уже передала соответствующую информацию международным партнерам, чтобы они могли учесть ее в своих решениях по безопасности.

Зеленский подчеркнул, что агрессивное распространение такого вооружения представляет глобальную угрозу и создает опасный прецедент.

В связи с этим он поручил совместно с партнерами разработать возможные варианты реагирования на новую угрозу.

Напомним, 22 декабря президент Владимир Зеленский сообщил о подготовке новых санкций против российских субъектов и лиц и структур, которые способствуют агрессии РФ, среди которых, в частности, могут быть представители Китая.

В свою очередь Пекин резко отреагировал на анонсированные Зеленским санкции. Так, спикер Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь заявил, что Китай последовательно выступает против односторонних санкций, которые нарушают международное право и не поддержаны Советом Безопасности ООН.

Он призвал украинскую сторону отказаться от анонсированных ограничений в отношении китайских граждан и компаний и подчеркнул, что такие действия якобы являются ошибочными.

Кроме того, Пекин пригрозил ввести санкции против Украины в ответ.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.