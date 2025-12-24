Україна фіксує збільшення зв’язків Росії з деякими суб’єктами в Китаї, які можуть надавати їй дані космічної розвідки для ударів по українській енергетиці.

Про це повідомляє президент Володимир Зеленський.

Удари РФ по Україні та суб’єкти КНР: що відомо

Володимир Зеленський зазначив, що були помічені кореляції між зйомками території України китайськими супутниками та російськими влучаннями по відповідних об’єктах енергетики.

– Розглядаємо такі випадки як діяльність, що дає змогу Росії затягувати війну та робити підходи до дипломатії менш серйозними. Будемо й щодо цього спілкуватися з нашими партнерами. Дякую всім, хто допомагає Україні! – наголосив президент.

Також очільник української держави повідомив, що керівник Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко доповів йому про спроби Росії вивести свої енергетичні компанії з-під дії міжнародних санкцій.

За його словами, для обходу обмежень РФ залучає тимчасових номінальних власників та використовує фіктивні юридичні схеми.

– Все це відстежуємо й будемо комунікувати з партнерами, щоб тиск працював і щоб Росії не вдавалося заробляти гроші на війну завдяки таким маніпуляціям, – пообіцяв президент.

Окремо Зеленський звернув увагу на розміщення на території Білорусі ракетних комплексів Орєшнік.

Він пояснив, що українська розвідка отримала додаткові деталі щодо цього питання і вже передала відповідну інформацію міжнародним партнерам, щоб вони могли врахувати її у власних безпекових рішеннях.

Зеленський наголосив, що агресивне поширення такого озброєння становить глобальну загрозу та створює небезпечний прецедент.

У зв’язку з цим він доручив напрацювати спільно з партнерами можливі варіанти реагування на нову загрозу.

Нагадаємо, 22 грудня президент Володимир Зеленський повідомив про підготовку нових санкцій проти російських суб’єктів та осіб і структур, які сприяють агресії РФ, серед яких, зокрема, можуть бути представники Китаю.

У свою чергу Пекін різко відреагував на анонсовані Зеленським санкції. Так, речник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь заявив, що Китай послідовно виступає проти односторонніх санкцій, які порушують міжнародне право і не підтримані Радою Безпеки ООН.

Він закликав українську сторону відмовитися від анонсованих обмежень щодо китайських громадян та компаній та наголосив, що такі дії нібито є помилковими.

Крім того, Пекін пригрозив запровадити санкції проти України у відповідь.

