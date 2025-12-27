У Києві та Київській області продовжуються аварійно-відновлювальні роботи після масштабної атаки росіян по енергетичній інфраструктурі.

Стабілізація електропостачання у столиці та області може зайняти від двох до трьох діб.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань енергетики Сергій Нагорняк.

Скільки потрібно часу для відновлення енергосистеми Київщини

За його словами, російська масована атака була дуже масштабною.

Під ударами опинилися підстанції Укренерго, обленерго, менші об’єкти генерації та великі енергетичні станції.

Росіяни здійснили ракетно-дронові атаки на Київську ГЕС, ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, Дарницьку ТЕЦ та Трипільську ТЕЦ.

Зараз ситуація в енергосистемі залишається складною і потребує часу для відновлення.

– Два-три дні потрібно, щоб стабілізувалася ситуація зі світлом у Києві та області, – зазначив нардеп.

Масована атака на Київ та область 27 грудня

У ніч на 27 грудня російські окупанти атакували Україну 40 ракетами та 519 безпілотниками.

Сили ППО збили та придушили 503 повітряні цілі противника, зокрема 30 ракет і 474 ворожих дрони. Основний удар припав на Київ і Київську область.

Унаслідок російського теракту понад 40% житлових будинків у Києві та області залишилися без електропостачання та опалення.

Станом на 17:31 енергетикам вдалося відновити світло для 54 тис. абонентів.

Без електропостачання залишалися окремі населені пункти Бориспільського, Броварського та Вишгородського районів.

Лікарні, водоканали, теплооб’єкти, об’єкти соціальної інфраструктури, інтернет і зв’язок були переведені на резервні джерела живлення.

