Країна-агресор Росія надала список людей, яких окупанти примусово вивезли із села Грабовське на Сумщині.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв’ю Радіо Свобода.

Вивезення жителів села Грабовське: що з ними зараз

– Я отримав список громадян України, які знаходяться на території РФ. Мене проінформовано, в яких умовах вони перебувають. Мені навіть скинули фотографії, відео спілкування з ними про те, чи є у них якісь претензії щодо забезпечення їх їжею, ліками, водою, умовами проживання, – зазначив Лубінець.

За його словами, йдеться про 52 людини, і дітей у переданому списку немає. Окупанти називають вивезення українських громадян “евакуацією”.

Зараз дивляться

Зараз ці люди перебувають в одному із прифронтових регіонів РФ “у ролі цивільних громадян”.

За словами Лубінця, зараз проходять переговори про повернення цих громадян на територію України.

– Нам офіційно відповіли, що щодо них немає жодних обмежень. Я терміново звернувся до Москалькової (уповноважена з прав людини в РФ – Ред.), щоб їх фізично повернули на територію України, – заявив він.

Лубінець переконаний, що для повернення цих людей РФ висуватиме якісь умови, оскільки агресор не здатен на гуманітарні кроки.

Вивезення понад 50 людей з Грабовського: що відомо

Нещодавно російські війська перетнули державний кордон України і примусово вивезли понад 50 мешканців села Грабовське в Сумській області. Більшість із цих людей – чоловіки та жінки старшого віку, одній із них 89 років.

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що оккупанти викрали 52 цивільних з села Грабовське, а також взяли у полон 13 українських військових.

У ЗСУ наголошували, що такі дії ворога схожі на провокацію локального напрямку. Загалом до села зайшли близько 100 російських окупантів.

Джерело : Радіо Свобода

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.