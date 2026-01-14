Первый вице-премьер и министр энергетики Денис Шмыгаль считает, что Киев был очень плохо подготовлен к вызовам отопительного сезона в условиях войны.

Об этом он сказал во время выступления в Верховной Раде перед своим назначением.

Киев не готов к зиме: что сказал Денис Шмыгаль

По словам Дениса Шмыгаля, тот же Харьков готовился к зиме в условиях войны, имеет котельные и генерацию.

– Киев был гораздо хуже подготовлен, я бы сказал, неподготовлен совсем, поэтому сейчас придется принимать антикризисные меры. Это в фокусе президента Украины и премьера сейчас, – подчеркнул министр.

Он добавил, что Минэнерго сможет обеспечить справедливое распределение энергоресурсов, повлиять на защиту энергетики и на развитие генерации.

– Поэтому работа с местными властями, профильным министерством развития общин – это другое направление, за которое Минэнерго может отвечать, – подытожил Денис Шмыгаль.

Напомним, 14 января Верховная Рада со второй попытки назначила Шмыгаля министром энергетики.

Предыдущая глава Минэнергетики Светлана Гринчук потеряла свой портфель 19 ноября 2025 года.

Депутаты Верховной Рады согласовали ее увольнение на фоне громкого коррупционного скандала вокруг Энергоатома и операции Мидас, которую расследует НАБУ.