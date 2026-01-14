Киев не был готов к осенне-зимним вызовам в условиях войны – Шмыгаль
- Денис Шмыгаль заявил, что Киев был значительно хуже подготовлен к осенне-зимнему периоду, чем другие крупные города, в частности Харьков.
- Он анонсировал антикризисные меры и координацию с местными властями для стабилизации энергоснабжения.
- Министерство энергетики, по словам Шмыгаля, должно обеспечить справедливое распределение ресурсов, защиту энергетической инфраструктуры и развитие генерации.
Первый вице-премьер и министр энергетики Денис Шмыгаль считает, что Киев был очень плохо подготовлен к вызовам отопительного сезона в условиях войны.
Об этом он сказал во время выступления в Верховной Раде перед своим назначением.
Киев не готов к зиме: что сказал Денис Шмыгаль
По словам Дениса Шмыгаля, тот же Харьков готовился к зиме в условиях войны, имеет котельные и генерацию.
– Киев был гораздо хуже подготовлен, я бы сказал, неподготовлен совсем, поэтому сейчас придется принимать антикризисные меры. Это в фокусе президента Украины и премьера сейчас, – подчеркнул министр.
Он добавил, что Минэнерго сможет обеспечить справедливое распределение энергоресурсов, повлиять на защиту энергетики и на развитие генерации.
– Поэтому работа с местными властями, профильным министерством развития общин – это другое направление, за которое Минэнерго может отвечать, – подытожил Денис Шмыгаль.
Напомним, 14 января Верховная Рада со второй попытки назначила Шмыгаля министром энергетики.
Предыдущая глава Минэнергетики Светлана Гринчук потеряла свой портфель 19 ноября 2025 года.
Депутаты Верховной Рады согласовали ее увольнение на фоне громкого коррупционного скандала вокруг Энергоатома и операции Мидас, которую расследует НАБУ.