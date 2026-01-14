Перший віцепрем’єр та міністр енергетики Денис Шмигаль вважає, що Київ був дуже погано підготовлений до викликів опалювального сезону в умовах війни.

Про це він сказав під час виступу у Верховній Раді напередодні голосування щодо свого призначення.

Київ не готовий до зими: що сказав Денис Шмигаль

За словами Дениса Шмигаля, той же Харків готувався до зими в умовах війни, має котельні та генерацію.

– Київ був набагато гірше підготовлений, я б сказав, непідготовлений зовсім, тому зараз доведеться вживати антикризових заходів. Це у фокусі президента України і прем’єра зараз, – наголосив міністр.

Він додав, що Міненерго зможе забезпечити справедливий розподіл енергоресурсів, повпливати на захист енергетики і на розвиток генерації.

– Тому робота з місцевими владами, профільним міністерством розвитку громад – це інший напрям, за який Міненерго може відповідати, – підсумував Денис Шмигаль.

Нагадаємо, 14 січня Верховна Рада з другої спроби призначила Шмигаля міністром енергетики.

Попередня очільниця Міненергетики Світлана Гринчук втратила свій портфель 19 листопада 2025 року.

Депутати Верховної Ради погодили її звільнення на фоні гучного корупційного скандалу навколо Енергоатому та операції Мідас, що розслідує НАБУ.