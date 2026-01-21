У Києві відновили електропостачання для всіх об’єктів критичної інфраструктури міста.

Про це повідомляє ДТЕК.

Ситуація з електрикою у Києві: що відомо

Зазначається, що ситуація з електрикою в Києві, попри покращення, залишається складною.

Зараз дивляться

– Тривають екстрені відключення. Графіки та розподіл на групи – не діє. Через руйнування ворогом об’єктів столичної генерації найбільш складною залишається ситуація в частинах Дніпровського та Деснянського районів. Ще близько 44 тис. осель лишаються без світла, – йдеться у повідомленні.

В ДТЕК наголошують, що ремонтні роботи тривають безперервно, щоб ліквідувати наслідки обстрілу.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що станом на сьогоднішній ранок близько 4000 будинків у Києві залишаються без тепла, а майже 60% столиці без електрики.

Раніше повідомлялося, що станом на вечір 20 січня у Києві був понад 1 млн споживачів без електрики, понад 4 тис. багатоповерхівок – без опалення.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.