В Києві відновили електропостачання всім об’єктам критичної інфраструктури – ДТЕК
У Києві відновили електропостачання для всіх об’єктів критичної інфраструктури міста.
Про це повідомляє ДТЕК.
Ситуація з електрикою у Києві: що відомо
Зазначається, що ситуація з електрикою в Києві, попри покращення, залишається складною.
– Тривають екстрені відключення. Графіки та розподіл на групи – не діє. Через руйнування ворогом об’єктів столичної генерації найбільш складною залишається ситуація в частинах Дніпровського та Деснянського районів. Ще близько 44 тис. осель лишаються без світла, – йдеться у повідомленні.
В ДТЕК наголошують, що ремонтні роботи тривають безперервно, щоб ліквідувати наслідки обстрілу.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що станом на сьогоднішній ранок близько 4000 будинків у Києві залишаються без тепла, а майже 60% столиці без електрики.
Раніше повідомлялося, що станом на вечір 20 січня у Києві був понад 1 млн споживачів без електрики, понад 4 тис. багатоповерхівок – без опалення.