Станом на вечір 20 січня у Києві понад мільйон споживачів не мають електрики, більше 4 тис. багатоповерхівок не підключені до опалення.

Про це глава держави написав у Telegram.

Надзвичайна ситуація в енергетиці: Зеленський очікує дій від уряду

– Кожен посадовець, місцева влада, усі очільники державних компаній, очільники енергетичних компаній – усі мають бути саме тут, в Україні, працювати в містах, працювати в селах, на тих територіях, де треба відновлювати й треба захищати, – наголосив президент.

За даними глави держави, у Києві ввечері 20 січня понад мільйон споживачів не мають світла. Більше ніж 4 тис. багатоквартирних будинків без опалення.

– Усі сили мають бути направлені, щоб полегшити ситуацію, – зазначив президент.

Зокрема, уряд має запропонувати комплексні рішення, які одночасно захищатимуть життя людей і переформатовуватимуть роботу економіки.

Важливо визначити, як підтримати населення та бізнес у складній ситуації.

Зеленський зауважив, що необхідна максимальна координація з підприємцями – наприклад, як перерозподілити генерацію та існуюче споживання, щоб громадяни відчули стабілізацію.

За словами президента, потрібно також визначити додаткові програми підтримки для людей.

– Треба проговорити все це детально і дати відповіді на питання, які я поставив урядовцям сьогодні. Всім. Персональна відповідальність уряду за це – завтра я очікую конкретний, чіткий перелік дій та рішень, – підсумував президент.

Нагадаємо, після масованої атаки РФ на Україну 20 січня у багатьох областях застосовуються аварійні відключення електропостачання.

Унаслідок сьогоднішнього удару РФ постраждали об’єкти генерації та мережі передачі й розподілу електроенергії, повідомили в Укренерго.

Найскладніша ситуація спостерігається у Києві та на Київщині, у прифронтових регіонах – Харківській, Сумській та Донецькій областях, а також на Полтавщині.

