Вночі Росія масовано атакувала Україну дронами та ракетами. На жаль, одна людина загинула, десятки зазнали поранень. Ворог гатив по цивільній інфраструктурі та енергетиці.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у соцмережах.

Нічна атака на Україну 24 січня

За словами президента, росіяни випустили понад 370 безпілотників та 21 ракету. Під ворожими ударами були Київ та Київщина, Сумщина, Харківщина, Чернігівщина.

У Харкові дрони пошкодили пологовий будинок, гуртожиток із переселенцями, медичний коледж та житлові будинки. Майже два десятки людей постраждало, серед них є дитина.

У Києві та Київщині головною мішенню для ворога знову стала енергетика. На жаль, одна людина загинула.

— Кожен такий російський удар по енергетиці доводить, що не можна зволікати з постачаннями ППО. Не можна заплющувати очі на ці удари, потрібно відповідати, і відповідати силою. Розраховуємо на реакцію та допомогу всіх наших партнерів, — наголосив Володир Зеленський.

Він зауважує, що кожна ракета до ЗРК Patriot, NASAMS та інших систем протиповітряної оборони допомагає захищати критичну інфраструктуру Україну й пройти людям холод цієї зими.

— Обов’язково маємо реалізувати все, про що домовилися з президентом США Дональдом Трампом у Давосі щодо протиповітряної оборони, — сказав Зеленський.

За словами президента, зараз на місцях ворожих ударів працюють необхідні служби. Наслідки атак ліквідовують рятувальники, комунальні служби, енергетики, ремонтні бригади.

Володимир Зеленський подякував усім воїнам протиповітряної оборони, хто відбивав вночі російську атаку 24 січня.

