Франція передасть Україні 150 генераторів та €71 млн на підтримку енергетичного сектору.

Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль.

Підтримка енергетики від Франції

Так, Шмигаль зустрівся з міністром-делегатом з питань зовнішньої торгівлі та інвестиційної привабливості Франції Ніколя Форісьє.

Зараз дивляться

Під час зустрічі обидва міністри обговорили подальшу підтримку та відновлення енергетичного сектору України, а також втілення двосторонніх енергетичних проєктів, наслідки російських масованих атак по критичній інфраструктурі та пріоритети відновлення і модернізації енергосистеми.

– Франція є одним із стратегічних партнерів України в енергетичному секторі. Обговорили наші двосторонні проєкти та шляхи розвитку співпраці, – наголосив Денис Шмигаль.

Міністр подякував Франції за підтримку залучення €30 млрд енергетичної допомоги в межах макрофінансової підтримки Євросоюзом. До того ж 46 вантажів генераторів, трансформаторів та аварійного обладнання вже працюють на відновлення енергосистеми, підсумував Денис Шмигаль.

3 лютого Денис Шмигаль разом із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте відвідали одну з київських ТЕЦ, яку під час сильних морозів у ніч із 2 на 3 лютого ракетами атакували росіяни.

Станом на 1 лютого в Україні завершили ремонт високовольтної лінії з Молдовою, що додало 500 МВт для стабілізації енергопостачання Півдня.

31 січня стало відомо, що Україна отримала від міжнародних партнерів понад 700 одиниць енергообладнання загальною потужністю близько одного гігавата, заявив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Фото: Денис Шмигаль

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.