В ночь на 13 февраля (с 18:00 12 февраля) российский враг запустил по Украине баллистическую ракету Искандер-М и 154 беспилотника типа Shahed, Гербера, Италмас и других типов. Около 100 дронов – это были Шахеды.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Атака на Украину

Баллистическую ракету Искандер-М враг запустил с территории Курской области. Дроны россияне запускали из Орла, Брянска, Приморско-Ахтарска, а также с территории временно оккупированного Донецка, Гвардейского и мыса Чауда в Крыму.

Сейчас смотрят

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30 силы противовоздушной обороны сбили и подавили 111 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов.

К сожалению, зафиксировано попадание ракеты и 22 ударных дронов на 18 локациях, а также падение обломков сбитых беспилотников на двух локациях.

Поздно вечером 12 февраля россияне атаковали дронами гражданскую инфраструктуру Одессы. Зафиксировано попадание в два многоэтажных дома. Повреждена квартира на верхних этажах. Взрывной волной повреждено остекление в детском саду и гимназии. К счастью, никто не пострадал.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1451-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Повітряні сили ЗСУ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.