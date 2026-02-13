У ніч на 13 лютого (з 18:00 12 лютого) російський ворог запустив по Україні балістичну ракету Іскандер-М та 154 безпілотники типу Shahed, Гербера, Італмас та інших типів. Близько 100 дронів – це були Шахеди.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Атака на Україну

Балістичну ракету Іскандер-М ворог запустив із території Курської області. Дрони росіяни запускали з Орла, Брянська, Приморсько-Ахтарська, а також із території тимчасово окупованого Донецька, Гвардійського та мису Чауда, що в Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:30 сили протиповітряної оборони збили та придушили 111 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів.

На жаль, зафіксовано влучання ракети та 22 ударних дронів на 18 локаціях, а також падіння уламків збитих безпілотників на двох локаціях.

Пізно ввечері 12 лютого росіяни атакували дронами цивільну інфраструктуру Одеси. Зафіксовано влучання у два багатоповерхові будинки. Пошкоджено квартиру на верхніх поверхах. Вибуховою хвилею пошкоджено скління у дитячому садку та гімназії. На щастя, ніхто не постраждав.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1451-шу добу.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

